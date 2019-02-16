محمود الخطيب يحضر مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

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محمود الخطيبكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مباراة الإنتاج الحربي مساء اليوم السبت باستاد بتروسبورت في الجولة الثانية للدوريالممتاز. وتواجد الخطيب في مقصورة الملعب بجوار خالد الدرندلي أمين الصندوق وخالد
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