محمود الخطيب يحضر مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

محمود الخطيب كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مباراة الإنتاج الحربي مساء اليوم السبت باستاد بتروسبورت في الجولة الثانية للدوري الممتاز. وتواجد الخطيب في مقصورة الملعب بجوار خالد الدرندلي أمين الصندوق وخالد الممتاز. وتواجد الخطيب في مقصورة الملعب بجوار خالد الدرندلي أمين الصندوق وخالدمرتجي وطارق قنديل ومهند مجدي أعضاء النادي وحضر أيضاً اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي. وهتفت بعض جماهير الأهلي لمطالبة اللاعبين بالتتويج بلقب الدوري.

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