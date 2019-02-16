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محرز وخيسوس في هجوم مانشسترسيتي أمام نيوبورت كاونتي

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محرز وخيسوس في هجوم مانشسترسيتي أمام نيوبورت كاونتيمانشستر سيتي
كتب : أحمد البادي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا تشكيل فريقه لمواجهة نيوبورت كاونتي، في اللقاء الذي سيقام بينهما في السابعة ونصف مساءًا،

على ستاد رودني بارادي، ضمن دور الـ16 من كأس الاتحاد

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الإنجليزي.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي : إيدرسون

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خط الدفاع: زينتشينكو، أوتامندي، ستونز، دانيلو

خط الوسط: فيرناندينهو، دافيد سيلفا، فودين

خط الهجوم: ساني، خيسوس، محرز.

 

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