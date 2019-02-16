محرز وخيسوس في هجوم مانشسترسيتي أمام نيوبورت كاونتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا تشكيل فريقه لمواجهة نيوبورت كاونتي، في اللقاء الذي سيقام بينهما في السابعة ونصف مساءًا،على ستاد رودني بارادي، ضمن دور الـ16 من كأس الاتحاد
وجاء التشكيل على النحو التالي :
حراسة المرمي : إيدرسون
خط الدفاع: زينتشينكو، أوتامندي، ستونز، دانيلو
خط الوسط: فيرناندينهو، دافيد سيلفا، فودين
خط الهجوم: ساني، خيسوس، محرز.
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