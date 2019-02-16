تقارير..بيراميدز سيواجه كوتوكو الغاني في شهر مايو المقبل

أكد موقع "غانا ويب" أن بيراميدز وصيف الدوري المصري الحالي وافق على لعب مباراة ودية في شهر مايو القادم أمام نادي آشانتي كوتوكو الغاني بمناسبة ذكرى تنصيب أوتوفو أوسي توتو الثاني والعشرين ملكا لإمبراطورية آشانتي.
وقال الموقع الغاني أن شركة شيرجروب الألمانية ستنظم المباراة، وأكد نانا كوارتينج العاملة في الشركة الألمانية أن الشركة قد عقدت اجتماعا مع الناديين ووافقا على إقامة المباراة بين الفريقين.
وأبرز موقع "KickGh" تصريحات البدري، حيث قال "أشانتي
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