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تقارير..بيراميدز سيواجه كوتوكو الغاني في شهر مايو المقبل

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تقارير..بيراميدز سيواجه كوتوكو الغاني في شهر مايو المقبلنادي بيراميدز (أرشيفية)
كتب- وليد خليل

أكد موقع "غانا ويب" أن بيراميدز وصيف الحالي وافق على لعب مباراة ودية في شهر مايو القادم أمام نادي آشانتي كوتوكو الغاني بمناسبة ذكرى تنصيب أوتوفو أوسي توتو الثاني والعشرين ملكا لإمبراطورية آشانتي.

وقال الموقع الغاني أن شركة شير

جروب الألمانية ستنظم المباراة، وأكد نانا كوارتينج العاملة في الشركة الألمانية أن الشركة قد عقدت اجتماعا مع الناديين ووافقا على إقامة المباراة بين الفريقين.

وأبرز موقع "KickGh" تصريحات البدري، حيث قال "أشانتي

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كوتوكو واحد من أفضل الأندية على الساحة الإفريقية، يتمنى أي لاعب أن يرتدي قميصه، وأشار البدري إلى هزيمة الأهلي أمام كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1983 عندما كان لاعبًا مع الفريق الأحمر، بعد الخسارة بهدف نظيف مجموع المباراتين بسبب عامل الجمهور لدى الفريق الغاني على أرضه الذي أثر بشكل كبير.

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