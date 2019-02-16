شاهد.. كشري يحمل لاعبي الترسانة مسؤولية تراجع النتائج

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم

قدم أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، الاعتذار إلى جماهير ناديه بعد أن تخلى عن صدارة مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية، عقب التعادل الأخير أمام أبي صقل في الجولة الثامنة عشرة.

وقال كشري في تصريحات صحفية: "لقد ارتكتب خطأ كبيرا

بعد أن أشركت لاعبين لا يستحقون ارتداء قميص الشواكيش، نادي الترسانة يستحق لاعبين يلعبون بقتال ورجولة، أنا المخطيء في اختيار لاعبين لايستحقون تمثيل النادي".

وعاد ليقول: "في مباراة أبي صقل الأخيرة، كان الـ 22

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لاعبا في مستوى واحد، لم يكن هناك فوارق بين لاعبي الترسانة ولاعبي الخصم على الرغم من اختلاف الإمكانات بشكل كبير بين الناديين".

وأنهى حديثه قائلا: "أحتاج لاعبين على قدر المسئولية، هناك بعض اللاعبين يروجون إلى سهولة بعض المباريات مثل لقاء أبي صقل الأخير، وفي النهاية نتفاجأ بأداء الخصوم في المباريات التي يقول عنها البعض أنها سهلة".