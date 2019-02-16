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أجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، تبديل إضطراري قبل بداية مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي، وأخرج محمد الشناوي حارس المرمى، وأدخل شريف إكرامي بدلًامنه، بعد إصابة الأول خلال التدريبات الإحمائية.
وفضل لاسارتي إراحة الشناوي بعدما اشتكى من بعد الآلام، وإشراك شريف إكرامي،
الحارس شريف إكرامي وأمامه الرباعي محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم والتونسي علي معلول للدفاع وعمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر للوسط ورمضان صبحي وحسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي للهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر فى اللحظات الأخيرة.. إكرامى بدلًا من الشناوى أمام الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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