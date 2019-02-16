فى اللحظات الأخيرة.. إكرامى بدلًا من الشناوى أمام الإنتاج

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

أجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، تبديل إضطراري قبل بداية مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي، وأخرج محمد الشناوي حارس المرمى، وأدخل شريف إكرامي بدلًا

منه، بعد إصابة الأول خلال التدريبات الإحمائية.

وفضل لاسارتي إراحة الشناوي بعدما اشتكى من بعد الآلام، وإشراك شريف إكرامي،

Advertisements

ليكون تشكيل الأهلي كالتالي:

الحارس شريف إكرامي وأمامه الرباعي محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم والتونسي علي معلول للدفاع وعمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر للوسط ورمضان صبحي وحسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي للهجوم.