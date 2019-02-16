رياضة | الخطيب ومجلس الأهلي يدعمون الفريق أمام الإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب ومجلس الأهلي يدعمون الفريق أمام الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على التواجد في مقصورة ستاد بتروسبورت لمؤزارة الفريق الأول لكرة القدم بفي مباراته أمام الإنتاج الحربي.

وتواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونائبه العامري فاروق وخالد مرتجي وطارق قنديل وخالد الدرندلي وجوهر نبيل أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، في مقصورة ستاد بتروسبورت قبل انطلاق المباراة مباشرة.

ويواجه الأهلي مضيفه الإنتاج الحربي في إطار مباريات الجولة الثاتية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.