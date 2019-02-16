رياضة | صفقة نارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة نارية بين يوفنتوس وإنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان ويوفنتوس مستعدان لإبرام صفقة تبادلية في الصيف المقبل، بين ماورو إيكاردي وباولو ديبالا.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن يوفنتوس وإنتر يتطلعان لاتخاذ خطوات مختلفة في الموسم المقبل، عن طريقة استبدال ديبالا وإيكاردي.

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إيكاردي غاب عن تدريبات إنتر ميلان أمس، بسبب إصابته بالتهاب في ركبته اليمنى، حسبما أفاد الموقع الرسمي للنادي الإيطالي.

إنتر أعلن رسميًا الأربعاء سحب شارة القيادة من إيكاردي، ومنحها للحارس سمير هاندانوفيتش، وتم استبعاد المهاجم من قائمة مباراة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي.

وربطت تقارير صحفية إيطالية اللاعب الأرجنتيني الانتقال إلى يوفنتوس في الصيف المقبل، بعد أن توصل إلى اتفاق نهائي مع السيدة العجوز.