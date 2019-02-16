رياضة | بيراميدز يرد على طلب الجونة بشأن تعيين حكام من أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يرد على طلب الجونة بشأن تعيين حكام من أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مسوؤلو نادي بيراميدز على طلب نادي الجونة تعيين طاقم تحكيم من أوروبا وليس من قارتي أسيا وإفريقيا لمباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز يوم 19 فبراير الجاري.

وقال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز عبر الصفحة الرسمية :"نحترم جميع الحكام المصريين ونسعى لتجنيبهم الضغوط التي تمارس عليهم بإشعارهم أن بيراميدز تتم مجاملته لمجرد أنه يتم الاستجابة لطلباته المنطقية والتي تحفظ حقوق الجميع ولا تخل بتكافؤ الفرص لذلك أرسلنا خطابا لاتحاد الكرة منذ فترة طويلة نطلب فيه حكاما أجانب".

وتابع:" وبخصوص مباراتنا مع الجونة أرسلنا خطابا يوم ١٤فبراير نطلب فيه حكام أوروبيين أسوة بما حدث في مباراتنا مع سموحة والتي أدارها الحكم الصربي نوراك سيموريتش.. وذلك لحماية جميع حكامنا المصريين والعرب من الضغوط ، علمًا بأن نادي بيراميدز يتحمل تكاليف كل الحكام الذين يديرون مبارياته.

ورد عفيفي على سؤال لماذا أرسل الجونة هذا الخطاب من وجهة نظره قائلاً:"من حق أي نادي يطلب ما يراه يحقق مصلحته لكنه طلب لم يأت بأي جديد فقد طلبنا الطلب ذاته من اتحاد الكرة في خطاب رسمي قبل أيام".

وأضاف: "أخيرًا الألعاب النفسية تمارس في كل مكان في العالم بين مسؤولي الأندية لخلق مناخ يوحي بمجاملة ناد بعينه وهو ما تمارسه أندية كثيرة مع نادي بيراميدز إلا أننا لو جنبنا التصريحات ودققنا في المواقف الرسمية سنجدها تؤكد يوم تلو الآخر أن نادي بيراميدز وإن كان قويا في المطالبة بحقوقه إلا أنه لم يحصل في أي يوم على ما هو أكثر من حقه".

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 45 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- المقاولون العرب 31 نقطة

5- الإنتاج الحربي 31 نقطة

6- مصر المقاصة 31 نقطة

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7- المصري البورسعيدي 29 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- حرس الحدود 25 نقطة

10- سموحة 25 نقطة

11- الإسماعيلي 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 23 نقطة

14- الداخلية 22 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 19 نقطة