رياضة | إسكو يفوز على السكة الحديد ويهبط للقسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسكو يفوز على السكة الحديد ويهبط للقسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق إسكو الفوز على حساب فريق السكة الحديد، بهدف دون مقابل، في ختام مباريات المجموعة السادسة بدوري القسم الثالث.

أسفرت نتائج الجولة الأخيرة الأخيره للمجموعة السادسة للقسم الثالث عن هبوط اسكو ومنشية ناصر إلى الدرجة الرابعة واسفرت النتائج عن هبوط فريق اسكو بقيادة يحيى مصطفى إلى القسم الرابع برغم فوزه على فريق السكه الحديد بهدف نظيف

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 4 من بداية المباراة سجله محمد جابر، وغاب عن صفوف السكة ستة لاعبين بسبب الإيقاف.

وأدار المباراة الحكم محمد حسن حكم ساحه، ومصطفى حسن ومحمد غزالي مساعدين، وراقب اللقاء من لجنة المسابقات عصام سيف.

كما فاز فريق المرج بقيادة ياسر راشد على فريق الماظه بهدف نظيف سجله محمود صلاح في الدقيقة 3 من الشوط الثاني.

وفاز فريق اتحاد الشرطه على فريق البلاستيك بهدفين نظيفين، في الشوط الثاني عبر عمرو حسين ومحمد حلمي.

وحقق فريق بهتيم بقيادة ابراهيم هيكل الفوز على فريق منشيه ناصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، عن طريق حسن حسين وعلاء محمد وكريم شحاتة.

وتغلب الاميريه على التأمين بهدفين مقابل هدف، العبور على القومى بهدفين مقابل هدف سجلهما رضا بدوى في الدقيقة 30 وبدوى سعيد في الدقيقة 69.

وحقق فريق الغابة مفاجأة بالفوز على فريق الاتصالات بهدفين نظيفين

ترتيب المجموعة السادسة

1-السكة الحديد 59 نقطة

2- الاتصالات 52 نقطة

Advertisements

3- الشرطة 50 نقطة

4- بهتيم 50 نقطة

5- البلاستيك 44 نقطة

6- الماظه 40 نقطة

7- التأمين 39 نقطة

8- الغابة 36 نقطة

9- العبور 32 نقطة

10- الأميرية 27 نقطة

11- القومى 26 نقطة

12- المرج 26 نقطة

13- اسكو 23 نقطة

14- منشيه ناصر 3 نقاط