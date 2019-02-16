رياضة | خاص.. تعرف على حجم إصابة "الشناوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تعرف على حجم إصابة "الشناوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي.
وقال سليمان في تصريحات خاصة بأن الشناوي تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء وفضلنا عدم المجازفة به حتى لا تتطور الإصابة".
ويواجه الأهلي مضيفه الإنتاج الحربي على ستاد بتروسبورت في إار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 48 نقطة
2- بيراميدز 45 نقطة
3- الأهلي 39 نقطة
4- المقاولون العرب 31 نقطة
5- الإنتاج الحربي 31 نقطة
6- مصر المقاصة 31 نقطة
7- المصري البورسعيدي 29 نقطة
8- طلائع الجيش 25 نقطة
9- حرس الحدود 25 نقطة
10- سموحة 25 نقطة
11- الإسماعيلي 24 نقطة
12- الاتحاد السكندري 24 نقطة
13- الجونة 23 نقطة
14- الداخلية 22 نقطة
15- إنبي 21 نقطة
16- النجوم 21 نقطة
17- وادي دجلة 20 نقطة
18- بتروجت 19 نقطة