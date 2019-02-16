رياضة | خاص.. تعرف على حجم إصابة "الشناوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. تعرف على حجم إصابة "الشناوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي.

وقال سليمان في تصريحات خاصة بأن الشناوي تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء وفضلنا عدم المجازفة به حتى لا تتطور الإصابة".

ويواجه الأهلي مضيفه الإنتاج الحربي على ستاد بتروسبورت في إار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.