رياضة | فوز البترول والخارجة وأبوتيج وتعادل سمالوط والفكرية بالقسم الثالث (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز البترول والخارجة وأبوتيج وتعادل سمالوط والفكرية بالقسم الثالث (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة الـ 25 من مسابقه دوري الدرجة الثالثة تعادل مركز شباب سمالوط مع القوصيه بهدفين لكل فريق في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي بالمجموعة الثالثة، ليضمن سمالوط البقاء في القسم الثالث .

كما نجح مركز شباب الخارجه من تحقيق فوزا مهما علي شبان أسيوط بخمسه اهداف لهدف في المباراه التي شهدها ملعب الخارجه .

وتمكن فريق بترول أسيوط تحقيق انتصارا داخل ملعبه علي ملوي بثلاثيه نظيفه في المباراه التي جاءت على ملعب البترول .

كما فاز ابوتيج علي فريق البداري بهدفين لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ابوتيج ليضمن البقاء في القسم الثالث .

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وتعادل فريق ناصر الفكرية داخل أرضه مع اسمنت اسيوط بهدف لكل فريق في المباراه التي كانت علي ملعب الفكرية .

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الخامسه والعشرون غدا حيث سيحل فريق مركز شباب القيس ضيفا على بني مزار في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.

ترتيب المجموعة الثالثة :

1- بترول اسيوط. 57 نقطة

2- أسمنت أسيوط 41 نقطة

3- ناصر الفكرية. 36 نقطة

4-مركز شباب الخارجة. 34 نقطة

5- بني مزار 33 نقطة

6- القوصية 33 نقطة

7- البداري. 31 نقطة

8- مركز شباب سمالوط. 30 نقطة

9- ابوتيج 30 نقطة

10- ملوي. 30 نقطة

11- مركز شباب القيس. 27 نقطة

12- منفلوط. 26 نقطة

13- شبان اسيوط. 11 نقطة