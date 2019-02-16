رياضة | إكرامي يحرس عرين الأهلي أمام الإنتاج بعد إصابة الشناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامي يحرس عرين الأهلي أمام الإنتاج بعد إصابة الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نزول شريف أإكرامي حارسًا للفريق أمام الإنتاج الحربي، بدلًا من محمد الشناوي، بعد تعرضه للإصابة.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة خلال إجراء العمليات الإحمائية قبل مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي.

وشعر الشناوي بألام في العضلة الضامة ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ويقرر لاسارتي الاعتماد على شريف إكرامي بدلا منه.

ويواجه الأهلي مضيفه الإنتاج الحربي على ستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.