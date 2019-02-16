رياضة | عاجل.. "الشناوي" يتعرض للإصابة قبل لقاء الأهلي والإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الشناوي" يتعرض للإصابة قبل لقاء الأهلي والإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال إجراء العمليات الإحمائية قبل مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي.

وشعر الشناوي بألام في العضلة الضامة ولم يتمكن من استكمال اللقاء، ويقرر لاسارتي الاعتماد على شريف إكرامي بدلا منه.

ويواجه الأهلي مضيفه الإنتاج الحربي على ستاد بترو سبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.