رياضة | أهداف مباراة - الإسماعيلي 3 × 2 النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإسماعيلي 3 × 2 النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
3
x
16:00
2
النجوم
الأهلي
0
x
19:00
0
الإنتاج الحربي
سيلتا فيغو
1
x
14:00
4
ليفانتي
رايو فاليكانو
0
x
17:15
1
أتلتيكو مدريد
ريال سوسييداد
0
x
19:30
0
ليجانيس
-
x
21:45
-
بلد الوليد
كالياري
0
x
19:00
0
بارما
أتلانتا
-
x
21:30
-
ميلان
الدوري الألماني
شالكه 04
0
x
16:30
0
فرايبورج
شتوتجارت
1
x
16:30
3
لايبزيج
هوفنهايم
3
x
16:30
0
هانوفر 96
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
2
x
15:30
2
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
1
x
19:00
0
الاتحاد السكندري - مصر
المريخ - السودان
0
x
19:00
0
نادي مولودية الجزائر
كأس الإتحاد الإنجليزي
نيو بورت
0
x
19:30
0
مانشستر سيتي