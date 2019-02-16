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رياضة | أهداف مباراة - الوصل الإماراتي 2 × 2 الأهلي السعودي | البطولة العربية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الوصل الإماراتي 2 × 2 الأهلي السعودي | البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

الإسماعيلي

3

x
16:00

2

النجوم

الأهلي

0

x
19:00

0

الإنتاج الحربي

سيلتا فيغو

1

x
14:00

4

ليفانتي

رايو فاليكانو

0

x
17:15

1

أتلتيكو مدريد

ريال سوسييداد

0

x
19:30

0

ليجانيس

-

x
21:45

-

بلد الوليد

كالياري

0

x
19:00

0

بارما

أتلانتا

-

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x
21:30

-

ميلان

الدوري الألماني

شالكه 04

0

x
16:30

0

فرايبورج

شتوتجارت

1

x
16:30

3

لايبزيج

هوفنهايم

3

x
16:30

0

هانوفر 96

كأس زايد للأندية الأبطال

الوصل - الإمارات

2

x
15:30

2

الأهلي -

الهلال - السعودية

1

x
19:00

0

الاتحاد السكندري - مصر

المريخ - السودان

0

x
19:00

0

نادي مولودية الجزائر

كأس الإتحاد الإنجليزي

نيو بورت

0

x
19:30

0

مانشستر سيتي

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الكلمات الدلائليه
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