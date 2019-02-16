رياضة | حافلة الأهلي تصل بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة الأهلي تصل بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.

ووصلت حافلة الفريق الأحمر قبل نحو ساعة ونصف من انطلاق المباراة التي ستقام في السابعة من مساء اليوم.

ويواجه الأهلي مضيفه الإنتاج الحربي في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.