رياضة | مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي ستقام بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
ويضم تشكيل الأهلي كلا من:
حراسة المرمى : محمد الشناوي.
خط الدفاع : محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.
خط الوسط : عمرو السولية وهشام محمد وناصر ماهر.
خط الهجوم : حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي.
ويأتي على مقاعد البدلاء كلًا من شريف إكرامي وحمدي فتحي وسعد سمير وأحمد الشيخ وجيرالدو وكريم نيدفيد وصلاح محسن.