رياضة | مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام الإنتاج الحربي في المباراة التي ستقام بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.