رياضة | مختار مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مختار مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

خط الدفاع : عبد الرحمن فاروق - وهاب أنان - محمود البدري - أحمد شديد قناوي. خط الوسط : أحمد مجدي - محمود حمادة - محمود كابونجا - ديوارا خط الهجوم : محمد مسعد - أحمد رؤوف. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 48 نقطة 2- بيراميدز 45 نقطة 3- الأهلي 39 نقطة 4- المقاولون العرب 31 نقطة 5- الإنتاج الحربي 31 نقطة 6- مصر المقاصة 31 نقطة 7- المصري البورسعيدي 29 نقطة Advertisements 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- حرس الحدود 25 نقطة 10- سموحة 25 نقطة 11- الإسماعيلي 24 نقطة 12- الاتحاد السكندري 24 نقطة 13- الجونة 23 نقطة 14- الداخلية 22 نقطة 15- إنبي 21 نقطة 16- النجوم 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 19 نقطة

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