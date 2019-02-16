رياضة | الإسماعيلي يعبر النجوم بصعوبة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يعبر النجوم بصعوبة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي على النجوم 3-2 في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل ثلاثية الاسماعيلي كل من كريم بامبو "هدفين" ومحمود متولي "هدف" بينما ثنائية النجوم عن طريق صلاح أمين "هدفين".

ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 27 في المركز 8 بينما النجوم 21 نقطة في المركز 16.