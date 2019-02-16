رياضة | مهرجان أهداف في تعادل الوصل مع أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهرجان أهداف في تعادل الوصل مع أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي مباراة الوصل الإماراتي مع أهلي جدة السعودي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت ضمن ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

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وافتتح الوصل الإماراتي التسجيل عن طريق عبد الله جاسم علي في الدقيقة من الأولى ، ثم تعادل أهلي جدة السعودي بهدف سجله نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 67 ، وأضاف دجانيني تافاريس الهدف الثاني لبطل السعودي في الدقيقة 72 ، قبل أن ينجح "كايو" في إدراك هدف التعادل للوصل الإماراتي من ضربة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وتقام مباراة العودة بين الوصل وأهلي جدة السعودي يوم25 فبراير الجاري في عقر دار الفريق السعودي بملعب الجوهرة المشتعلة.