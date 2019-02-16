رياضة | خالد قمر يقود تشكيل الاتحاد السكندري أمام الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد قمر يقود تشكيل الاتحاد السكندري أمام الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمباراة الهلال السعودي اليوم السبت في البطولة العربية للأندية.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة الهلال في البطولة العربية كالتالي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع: محمود شعبان – محمود بازوكا – السيد سالم – محمود رزق.
خط الوسط: أحمد توفيق – نور السيد – أحمد نبيل مانجا.
خط الهجوم: عمار حمدي – خالد قمر – توني سليفا.