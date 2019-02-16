رياضة | تشكيل الهلال السعودي أمام الاتحاد السكندري

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أعلن الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت.

تشكيل الهلال السعودي لمباراة الاتحاد السكندري اليوم

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

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خط الدفاع: محمد البريك – ألبيرتو بوتيلا – محمد جحفلي – ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو - ناصر الدوسري – أندري كاريلو – محمد الشهلوب – كارلوس إدواردو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز