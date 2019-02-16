اونلاين | رابط kora live - كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي والإنتاج الحربي يوتيوب في الدوري المصري 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط kora live - كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي والإنتاج الحربي يوتيوب في الدوري المصري 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل موقع الخليج 365 تقديم خدمته المميزة "بث مباشر" للمباريات الهامة التي تحظى بمتابعة الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة والتي على رأسها مباراة الأهلي والإنتاج الحربي.

مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الإنتاج الحربي اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بث مباشر عبر قتاة أون سبورت الفضائية المفتوحة وكذلك قناة النيل الرياضية على أن يقوم بالتعليق عليها أيمن الكاشف.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي ساعيًا لاستمرار انتصاراته المحلية تحت قيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

ويسعى الأهلي لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد الخسارة التي تلقاها أمام نظيره سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا عن طريق الفوز على الإنتاج الحربي.

بث مباشر مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

وكان الأهلي على وشك التأهل لدور ربع النهائي من البطولة في حال الفوز على سيمبا إلا أنه أضاع الفرصة وخسر في تنزانيا بهدف دون رد.

ويحاول الأهلي الفوز في مباراة اليوم على حساب الإنتاج الحربي من أجل مواصلة مطاردته للزمالك وبيراميدز على قمة الدوري واستعادة الصدارة وتضييق الخناق على الكبار.

ويحاول الأهلي تعويض تعادله أمام الإنتاج الحربي سلبيًا في مباراة الدور الأول والتي شهدت لغطًا تحكيميًا بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة أمام أعين الحكم الخامس بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح للأهلي بداعي التسلل.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

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وقبل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم شهدت الأيام الماضية أزمة بين إدارة القلعة الحمراء واتحاد الكرة بسبب تغييرات في جدول المسابقة.

في المقابل يخطط فريق الإنتاج الحربي إيقاف مسلسل انتصارات الأهلي المحلية وخطف الثلاث نقاط منه أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل.

ويمتلك الإنتاج الحربي جهاز فني مميز بقيادة مختار مختار نجم الأهلي السابق والذي يقدم عروضًا رائعة مع الفريق هذا الموسم.

ويدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الثالث برصيد 39 نقطة بينما يأتي الإنتاج الحربي في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بث مباشر

كشف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي الستار عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الإنتاج الحربي اليوم السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الإنتاج الحربي اليوم على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد- عمرو السولية – ناصر ماهر – رمضان صبحي – حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجاي.

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