اونلاين | الشوط الأول مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج بث مباشر - رابط ماتش الأهلي ضد الانتاج كورة اون لاين - يلا شوت مباراة الاهلي

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الشوط الأول مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج بث مباشر - رابط ماتش الأهلي ضد الانتاج كورة اون لاين - يلا شوت مباراة الاهلي

محمد الشناوي -علي معلول – أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني - حمدي فتحي - عمرو السولية -رمضان صبحي – كريم نيدفيد - حسين الشحات - جونيور أجايي

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى

عامر عامر -أحمد شديد قناوي - محمود البدري – وهاب انان - عبد الرحمن فاروق - محمود كابونجا -محمد مسعد - أحمد مجدي - غنام محمود - جيمس تيدى -أحمد رؤوف

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري

الشوط الأول مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج بث مباشر - رابط ماتش الأهلي ضد الانتاج كورة اون لاين - يلا شوت مباراة الاهلي

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تنقل قناتي أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الأهلى والإنتاج الحربي اليوم مع وجود إستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وحذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الأهلى، المقامة في السابعة من مساء اليوم السبت 16-2-2019 ضد نظيره الإنتاج الحربى على ستاد «بتروسبورت» فى إطار مواجهات الجولة 22 من مسابقة الدوري العام.

الشوط الأول مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج بث مباشر - رابط ماتش الأهلي ضد الانتاج كورة اون لاين - يلا شوت مباراة الاهلي

وخسر الأحمر من سيمبا في بطولة دوري ابطال أفريقياً في أخر مباراة له بهدف دون مقابل، وطالب مختار لاعبيه بالتركيز فى اللقاء فى محاولة لخطف النقاط الثلاثة فى ظل الحالة التى سيظهر عليها الأهلى فى محاولة لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة فى تنزانيا ، وأكد مختار للاعبي فريقه أن الاهلي هو بطل الدوري ومرشحا بقوة للفوز في أي مباراة مهما تراجع مستواه أو أهتزت نتائجه.

الشوط الأول مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج بث مباشر - رابط ماتش الأهلي ضد الانتاج كورة اون لاين - يلا شوت مباراة الاهلي

وصعد الإنتاج الحربى للمربع الذهبى بالدورى عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الـ21 للدورى ، ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.

الشوط الأول مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج بث مباشر - رابط ماتش الأهلي ضد الانتاج كورة اون لاين - يلا شوت مباراة الاهلي