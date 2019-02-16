اونلاين | شاهد الآن مباراة الاهلي اليوم بث مباشر| مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم السبت 16-2-2019 كورة لايف youtub

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الآن مباراة الاهلي اليوم بث مباشر| مباراة الأهلي والإنتاج الحربي اليوم السبت 16-2-2019 كورة لايف youtub والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم «الخليج 365 سبورت» خدمة البث المباشر، لمباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي في إطار الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء على أرضية ملعب بتروسبورت، وسيبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 39 نقطة، فيما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

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