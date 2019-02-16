اونلاين | رابط AHLY كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 16-02-2019 الدوري المصري koraonline

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رابط AHLY كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 16-02-2019 الدوري المصري koraonline
الانتاج الحربي Vs الأهلي.
البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 22).
القنوات الناقلة : On Sport + Nile Sport .
الملعب : استاد بترو سبورت .
المعلق : أيمن الكاشف (ON) .
نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (0-0) الانتاج الحربي.
موعد المباراة :
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
رابط AHLY كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 16-02-2019 الدوري المصري koraonline