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اونلاين | رابط AHLY كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 16-02-2019 الدوري المصري koraonline

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رابط AHLY كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 16-02-2019 الدوري المصري koraonline
الانتاج الحربي Vs الأهلي.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 22).

القنوات الناقلة : On Sport + Nile Sport .

الملعب : استاد بترو سبورت .

المعلق : أيمن الكاشف (ON) .

نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (0-0) الانتاج الحربي.

موعد المباراة :

8:00 مساءاً بتوقيت .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

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7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

رابط AHLY كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 16-02-2019 الدوري المصري koraonline

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