اونلاين | الان: Match مشاهدة مباراة { الهلال والاتحاد } بث مباشر يلا شوت جديد "الهلال" ماتش الهلال والاتحاد السكندري-كاس زايد

الان: Match مشاهدة مباراة { الهلال والاتحاد } بث مباشر يلا شوت جديد "الهلال" ماتش الهلال والاتحاد السكندري-كاس زايد

تنطلق بعد قليل، مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري، والمقامة على ملعب «فيصل بن فهد»، في ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية العربية.

الان: Match مشاهدة مباراة { الهلال والاتحاد } بث مباشر يلا شوت جديد "الهلال" ماتش الهلال والاتحاد السكندري-كاس زايد

Advertisements

وجاء تشكيل الهلال كالتالي: «عبد الله المعيوف، محمد البريك، وألبيرتو بوتيلا، ومحمد جحفلي، وياسر الشهراني، محمد كنو، وناصر الدوسري، وأندري كاريلو، ومحمد الشهلوب، وكارلوس إدواردو، وبافيتيمبي جوميز»

الان: Match مشاهدة مباراة { الهلال والاتحاد } بث مباشر يلا شوت جديد "الهلال" ماتش الهلال والاتحاد السكندري-كاس زايد

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: «الهاني سليمان، محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم، أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى، خالد قمر، تونى سيلفا».

الان: Match مشاهدة مباراة { الهلال والاتحاد } بث مباشر يلا شوت جديد "الهلال" ماتش الهلال والاتحاد السكندري-كاس زايد