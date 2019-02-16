اونلاين | الآن يوتيوب YOUTUBE.. مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي مباشر – (كول كورة) بث مباشر الاهلي والانتاج يلا شوت HD لينك م

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يلتقي الأهلى في السابعة من مساء اليوم السبت 16-2-2019 ضد نظيره الإنتاج الحربى على ستاد «بتروسبورت» فى إطار مواجهات الجولة 22 من مسابقة الدوري العام.

ويسعى الأهلي اللقاء لتحسين صورته أمام الجماهير بعد الخسارة من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويحتل الأهلى على الرغم من الخسارة المركز الأول في المجموعة برصيد 7 نقاط.

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وفي الدوري يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، بعد أن خاض الأهلى 18 مباراة وفاز في 12 لقاء، وتعادل في 3، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري

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محمد الشناوي -علي معلول – أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني - حمدي فتحي - عمرو السولية -رمضان صبحي – كريم نيدفيد - حسين الشحات - جونيور أجايي

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى

عامر عامر -أحمد شديد قناوي - محمود البدري – وهاب انان - عبد الرحمن فاروق - محمود كابونجا -محمد مسعد - أحمد مجدي - غنام محمود - جيمس تيدى -أحمد رؤوف

الآن يوتيوب YOUTUBE.. مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي مباشر – (كول كورة) بث مباشر الاهلي والانتاج يلا شوت HD لينك م



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري

تنقل قناتي أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الأهلى والإنتاج الحربي اليوم مع وجود إستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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