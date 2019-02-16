اونلاين | بث مباشر الاهلي والانتاج الحربي يلا شوت .. لايف

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بث مباشر الاهلي والانتاج الحربي يلا شوت .. لايف

يستضيف ستاد بتروسبورت مشاهدة مباراة الأهلى والإنتاج الحربي بث مباشر ، اليوم السبت الموافق 16-2-2019 في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة ، في اختبار صعب ، حينما يلاقى المارد الأحمر نظيره الحربى فى إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام.

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

المواجهة يدخلها المارد الأحمر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

وبالرغم من هذه الخسارة يظل الأهلى على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، أما في الدوري فيحتل الفريق الأحمر المركز الثالث برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصدارة، فبعد أن خاض الأهلى 18 مباراة إستطاع أن يحقق الفوز في 12 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

وتنقل قناة “أون سبورت” مباراة الأهلى والإنتاج الحربي اليوم مع وجود إستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

بث مباشر الاهلي والانتاج الحربي يلا شوت .. لايف

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

ويتطلع الأهلي للفوز الليلة من أجل مواصلة الصحوة المحلية بعدما فاز في عدة مباريات ببطولة الدوري خلال الفترة الماضية حيث فاز على كلاً من سموحة والمقاصة وأنبي ودجلة وأخيراً حرس الحدود ، فيما فاز الانتاج الحربى على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وانتهت مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الدور الاول بالتعادل السلبى.

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

وتستمر معاناة الأهلى من الغيابات فى مباراة الانتاج الحربى الليلة أيضاً حيث سيفتقد لجهود كل من أحمد فتحي، أزارو، ووليد سليمان ولكن الأحمر لن يفتقد أي لاعب بداعي الإيقاف .

بث مباشر الاهلي والانتاج الحربي يلا شوت .. لايف

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

وطالب الاوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع الاداء لاسيما أن وضع الفريق فى مسابقة الدوري لا يقبل التفريط فى أى نقاط لضمان الاستمرار على ملاحقة الزمالك المتصدر .

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

ومن المتوقع أن يبدأ لاسارتى مباراة الانتاج الحربى بتشكيل مكون من : محمد الشناوي -علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني – حمدي فتحي – عمرو السولية -رمضان صبحي – كريم نيدفيد – حسين الشحات – جونيور أجايي.

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

على الجانب الأخر حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الأهلى لاسيما بعد أن خسر الأحمر من سيمبا أفريقياً.

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مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

وطالب مختار لاعبيه بالتركيز فى اللقاء فى محاولة لخطف النقاط الثلاثة فى ظل الحالة التى سيظهر عليها الأهلى فى محاولة لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة فى تنزانيا ، وأكد مختار للاعبي فريقه أن الاهلي هو بطل الدوري ومرشحا بقوة للفوز في أي مباراة مهما تراجع مستواه أو أهتزت نتائجه.

بث مباشر الاهلي والانتاج الحربي يلا شوت .. لايف

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

وصعد الإنتاج الحربى للمربع الذهبى بالدورى عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الـ21 للدورى ، ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

وكان الإنتاج الحربي قد استعد للأهلى بمباراة ودية مع المقاولون العرب خسرها بهدفين مقابل هدف،على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

يغيب عن صفوف الإنتاج الحربى فى مباراة الليلة الثنائى محمد رجب مهاجم الفريق الذى مازال يتعافى من إصابة جزع فى الرباط الخارجى للركبة وأحمد دويدار مدافع الفريق الذى أجرى جراحة وتر أكيليس ويغيب لنهاية الموسم ، بينما يستعيد الفريق جهود الثنائى موسى دياورا وعبد الرحمن فاروق فى ابعد انتهاء إيقافهم بداعى الحصول على الانذار الثالث.

بث مباشر الاهلي والانتاج الحربي يلا شوت .. لايف

مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى كالتالى : “عامر عامر -أحمد شديد قناوي – محمود البدري – وهاب انان – عبد الرحمن فاروق – محمود كابونجا -محمد مسعد – أحمد مجدي – غنام محمود – جيمس تيدى -أحمد رؤوف”.

موعد مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

البطولة: الدوري المصري لكرة القدم

المباراة: الأهلي ضد الانتاج الحربي

الملعب: ستاد بتروسبورت

التوقيت: اليوم السبت الموافق 16-2-2019 في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر في الدوري المصري

قناة أون سبورت

بث مباشر الاهلي والانتاج الحربي يلا شوت .. لايف