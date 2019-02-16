اونلاين | رابط شغال بث مباشر مباراة الاتحاد والهلال في كاس زايد بث مباشر لحظة بلحظة

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رابط شغال بث مباشر مباراة الاتحاد والهلال في كاس زايد بث مباشر لحظة بلحظة

يلتقي فريق الهلال مع الاتحاد السكندري على ملعب فيصل بن فهد مساء السبت في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة و7:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

رابط شغال بث مباشر مباراة الاتحاد والهلال في كاس زايد بث مباشر لحظة بلحظة

وستكون مباراة الاتحاد السكندري مع الهلال السعودي في ربع نهائي البطولة العربية مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بصوت علي الكعبي وعصام عبده.

رابط شغال بث مباشر مباراة الاتحاد والهلال في كاس زايد بث مباشر لحظة بلحظة

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وستقام مباراة الإياب بين الاتحاد السكندري والهلال السعودي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك يوم الإثنين والموافق 25 فبراير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

رابط شغال بث مباشر مباراة الاتحاد والهلال في كاس زايد بث مباشر لحظة بلحظة

وتأهل زعيم الثغر إلى هذا الدور بعد التفوق على الزمالك بركلات الترجيح بينما الهلال تخطى النفط العراقي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-0.

رابط شغال بث مباشر مباراة الاتحاد والهلال في كاس زايد بث مباشر لحظة بلحظة

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري في كأس زايد عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.



