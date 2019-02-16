اونلاين | [الهلال والاتحاد السكندري مباشر] مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم (كورة لايف اون لاين) الاسطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر [الهلال والاتحاد السكندري مباشر] مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم (كورة لايف اون لاين) الاسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الهلال السعودي منافسه الاتحاد السكندري، على استاد جامعة الملك سعود، لحساب ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتنطلق المباراة الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة الهلال والاتحاد السكندري على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

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وأطاح الهلال بناديي الشباب العُماني، والنفط العراقي، في البطولة، إذ حقق 4 انتصارات، سجل فيها 8 أهداف، ولم يستقبل أيَّ هدف.

في حين لعب الاتحاد السكندري 7 مباريات، وفاز 3 مرات، بينها الفوز 8/0 على أساس تيليكوم الجيبوتي، وتعادل 3 مرات، وخسر مرة واحدة.

ونجح الاتحاد السكندري في الإطاحة بمنافسه الزمالك، بعدما فاز الزمالك 1/0 ذهابًا، قبل أن يفوز الاتحاد بنفس النتيجة إيابًا، ثم 4/3 بركلات الترجيح.

وقال الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال:“درسنا الاتحاد السكندري جيدًا، وشاهدنا جميع مبارياته، سواء في الدوري المصري، أو البطولة العربية، للتعرف على كل نقاط القوة والضعف، والاتحاد السكندري لديه عناصر قوية، لذلك نحن نحترمه بشدة“.