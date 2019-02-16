اونلاين | مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال بث مباشر اليوم السبت 16 / 2 / 2019

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مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال بث مباشر اليوم السبت 16 / 2 / 2019

يلتقي فريق الهلال مع الاتحاد السكندري على ملعب فيصل بن فهد مساء السبت في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة و7:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال بث مباشر اليوم السبت 16 / 2 / 2019

وستكون مباراة الاتحاد السكندري مع الهلال السعودي في ربع نهائي البطولة العربية مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بصوت علي الكعبي وعصام عبده.

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال بث مباشر اليوم السبت 16 / 2 / 2019

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وستقام مباراة الإياب بين الاتحاد السكندري والهلال السعودي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك يوم الإثنين والموافق 25 فبراير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال بث مباشر اليوم السبت 16 / 2 / 2019

وتأهل زعيم الثغر إلى هذا الدور بعد التفوق على الزمالك بركلات الترجيح بينما الهلال تخطى النفط العراقي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-0.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري في كأس زايد عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.



