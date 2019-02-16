اونلاين | يلا شوت اون لايف - مشاهدة مباراة الأهلي والانتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 16-02-2019 الدوري المصري - كورة اون لاين HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت اون لايف - مشاهدة مباراة الأهلي والانتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 16-02-2019 الدوري المصري - كورة اون لاين HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ف اطار حرصنا الشديد علي تقديم الأفضل نقدم موقع الخليج 365 بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي التي تجمعهما مساء اليوم السبت على ملعب "بتروسبورت" فى إطار مباريات الأسبوع الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وتذاع على "أون سبورت" والنيل الرياضية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يأتي الإنتاج في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، كما يتطلع الأحمر لتحقيق الفوز السادس على التوالي للاقتراب من قمة الدوري، في ظل عودة الفريق للنتائج والأداء القوي مع المدير الفني الجديد مارتن لاسارتي، بعد الانتصار الكبير على المقاصة بثلاثية والفوز الصعب على كل من سموحة ووادي دجلة وإنبي وحرس الحدود.