اونلاين | كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد مشاهدة بدون تقطيع

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كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد مشاهدة بدون تقطيع

يواجه الهلال السعودي على ملعبه نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمع الطرفين في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد مشاهدة بدون تقطيع

ويلتقي فريق الهلال مع الاتحاد السكندري على ملعب فيصل بن فهد مساء السبت في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة و7:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد مشاهدة بدون تقطيع

وستكون مباراة الاتحاد السكندري مع الهلال السعودي في ربع نهائي البطولة العربية مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بصوت علي الكعبي وعصام عبده.

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كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد مشاهدة بدون تقطيع

وستقام مباراة الإياب بين الاتحاد السكندري والهلال السعودي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك يوم الإثنين والموافق 25 فبراير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال ضد الاتحاد مشاهدة بدون تقطيع

وتأهل زعيم الثغر إلى هذا الدور بعد التفوق على الزمالك بركلات الترجيح بينما الهلال تخطى النفط العراقي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-0.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاخدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري في كأس زايد عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.