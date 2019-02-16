اونلاين | الاسطورة Livehd7 مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري المصري بث مباشر البطولة العربية “كاس زايد” يلا شوت اونلاين

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يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر Abu Dhabi sport يلا شوت حصري كورة لايف اون لاين، يستضيف نادي الهلال السعودي نظيره الاتحاد السكندري اليوم السبت 16-2-2019، وذلك على إستاد الملك سعود، ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي لكأس زايد لأندية الابطال، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن موعد اللقاء والقنوات المجانية الناقلة له، الاسطورة رابط بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد السكندري اون لاين.

مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر

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كورة لايف مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث حي يوتيوب بدون تقطيع، والجدير بالذكر أن فريق الهلال قضي علي أنديه الشباب في سلطنه عمان والنفط العراقي في البطولة، كما فاز بأربعة انتصارات، وسجل 8 أهداف، ولم يتلق اي هدف، أما عن فريق الاتحاد السكندري فقد خاض 7 مباريات، فاز 3 مرات، بما في ذلك الفوز 8/0 علي تيليكوم الجيبوتي، تعادل 3 مرات، مره واحده فقدت، يلا شوت مباراة الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر.

موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري

تبدأ المباراة اليوم السبت الموافق 16-2-2019، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:30 توقيت القاهرة، على أن تبث المباراة علي قناه أبو ظبي الرياضية HD 1.