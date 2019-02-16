اونلاين | يلا شوت "سيد البلد" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري | الهلال والاتحاد بث مباشر | yallashoot الهلال

يلا شوت "سيد البلد" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري | الهلال والاتحاد بث مباشر | yallashoot الهلال

تنطلق بعد قليل، مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري، والمقامة على ملعب «فيصل بن فهد»، في ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس زايد للأندية العربية.

يلا شوت "سيد البلد" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري | الهلال والاتحاد بث مباشر | yallashoot الهلال

Advertisements

وجاء تشكيل الهلال كالتالي: «عبد الله المعيوف، محمد البريك، وألبيرتو بوتيلا، ومحمد جحفلي، وياسر الشهراني، محمد كنو، وناصر الدوسري، وأندري كاريلو، ومحمد الشهلوب، وكارلوس إدواردو، وبافيتيمبي جوميز»

يلا شوت "سيد البلد" كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري | الهلال والاتحاد بث مباشر | yallashoot الهلال

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي: «الهاني سليمان، محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، السيد سالم، أحمد توفيق، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى، خالد قمر، تونى سيلفا».