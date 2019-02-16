اونلاين | بث مباشر - الهلال ضد الاتحاد - كأس زايد للاندية الابطال - كورة لايف - كورة ستار - الأسطورة - كول كورة

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بث مباشر - الهلال ضد الاتحاد - كأس زايد للاندية الابطال - كورة لايف - كورة ستار - الأسطورة - كول كورة

يلتقي فريق الهلال مع الاتحاد السكندري على ملعب فيصل بن فهد مساء السبت في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة و7:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

بث مباشر - الهلال ضد الاتحاد - كأس زايد للاندية الابطال - كورة لايف - كورة ستار - الأسطورة - كول كورة

وستكون مباراة الاتحاد السكندري مع الهلال السعودي في ربع نهائي البطولة العربية مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بصوت علي الكعبي وعصام عبده.

بث مباشر - الهلال ضد الاتحاد - كأس زايد للاندية الابطال - كورة لايف - كورة ستار - الأسطورة - كول كورة

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وستقام مباراة الإياب بين الاتحاد السكندري والهلال السعودي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك يوم الإثنين والموافق 25 فبراير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بث مباشر - الهلال ضد الاتحاد - كأس زايد للاندية الابطال - كورة لايف - كورة ستار - الأسطورة - كول كورة

وتأهل زعيم الثغر إلى هذا الدور بعد التفوق على الزمالك بركلات الترجيح بينما الهلال تخطى النفط العراقي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-0.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري في كأس زايد عبر