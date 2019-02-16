اونلاين | اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

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اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون

يواجه فريق الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، اليوم السبت 16 فبراير، الساعة 7 مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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تقام المباراة على استاد بترو سبورت، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة النيل للرياضة الأرضية، وقناة "أون سبورت".

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري برصيد 39 نقطة بعد الزمالك وبيراميدز، أما الإنتاج الحربي يحتل المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

اونلاين | HD كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون