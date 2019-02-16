اونلاين | كورة ستار مباراة الهلال ضد الاتحاد بث مباشر abu dabi Sport

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كورة ستار مباراة الهلال ضد الاتحاد بث مباشر abu dabi Sport

يواجه الهلال السعودي على ملعبه نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمع الطرفين في ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

كورة ستار مباراة الهلال ضد الاتحاد بث مباشر abu dabi Sport

ويلتقي فريق الهلال مع الاتحاد السكندري على ملعب فيصل بن فهد مساء السبت في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة و7:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

كورة ستار مباراة الهلال ضد الاتحاد بث مباشر abu dabi Sport

وستكون مباراة الاتحاد السكندري مع الهلال السعودي في ربع نهائي البطولة العربية مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بصوت علي الكعبي وعصام عبده.

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كورة ستار مباراة الهلال ضد الاتحاد بث مباشر abu dabi Sport

وستقام مباراة الإياب بين الاتحاد السكندري والهلال السعودي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك يوم الإثنين والموافق 25 فبراير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل زعيم الثغر إلى هذا الدور بعد التفوق على الزمالك بركلات الترجيح بينما الهلال تخطى النفط العراقي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-0.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاخدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري في كأس زايد عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.