اونلاين | الان Match.. مشاهدة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر يلا شوت جديد al ahly ماتش الاهلي ضد الانتاج الحربي |(الدوري ) live

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يلتقي النادي الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويقدم موقع "أهل مصر" خدمة مشاهدة مباراة الاهلي,, مشاهدة مباراة الاهلي اليوم,, مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي,, مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي اليوم,, مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر,, بث مباشر مباراة الاهلي والانتاج الحربي,, مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر بدون تقطيع,,

مشاهدة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

موعد مباراة الأهلي اليوم

يلتقي المارد الأحمر نظيره الإنتاج الحربي، في تمام السابعة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الان Match.. مشاهدة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر يلا شوت جديد ahly ماتش الاهلي ضد الانتاج الحربي |(الدوري ) live

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي

من المقرر إذاعة المباراة عبر قناة النيل للرياضة، وأون سبورت، بصوت المعلق أيمن الكاشف.

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإنتاج الحربي

ضم مارتن لاسارتي 19 لاعبًا لقائمة الفريق، لمواجهة العجلات الحربية، والتي اشتملت على كل من، شريف إكرامي، محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن اشرف، محمود وحيد، سعد سمير، على معلول، هشام محمد، عمرو السولية، كريم نيدفيد، ناصر ماهر، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، رمضان صبحي، حسين الشحات، صلاح محسن، جونيور أجاي، جيرالدو.

ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني للأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد- رمضان صبحي – ناصر ماهر – حسين الشحات.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.

الان Match.. مشاهدة الاهلي والانتاج الحربي بث مباشر يلا شوت جديد ahly ماتش الاهلي ضد الانتاج الحربي |(الدوري ) live