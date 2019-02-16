اونلاين | يلا شوت yalla shoot مباراة الهلال والاتحاد اليوم بث مباشر بدون تقطيع | كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري

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الهلال والاتحاد السكندري بث مباشر yalla shoot، يبدا موعد مشاهدة مباراة الهلال ضد الاتحاد المصري مساء السبت 16 فبراير في الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد عبر قناة ابو ظبي الرياضية abu Dhabi SPORT HD وهي القناة الناقلة لمباريات كأس زايد للأبطال بشكل حصري ومجاني على النايل سات.

يستضيف فريق الهلال السعودي متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور نظيره الاتحاد السكندري المصري على أرض ملعب جامعة الملك سعود، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في وضع قدم لأحدهما في دور نصف النهائي من البطولة.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد السكندري kora live، يحاول نادي الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي الجمع بين الألقاب المحلية واللقب العربي هذا العام، ولكن لن تكون مهمة زعيم الكرة السعودية سهلة أمام الاتحاد السكندري الذي نجح في إقصاء ناديي الزمالك والترجي التونسي من الأدوار السابقة من المسابقة.