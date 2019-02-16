نجم إيطاليا يسخر من كريستيانو رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لتصريحات ساخرة من واحد من نجوم إيطالي في كرة القدم.

النجم أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس السابق، سخر من تولي كريستيانو رونالدو، لاعب “البيانكونيري”، مهمة تسديد الركلات الثابتة في مباريات الفريق بصفة دائمة منذ قدومه للفريق منتقلا من ريال مدريد الإسباني.

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صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية نقلت عن أليساندرو ديل بييرو قوله: كريستيانو رونالدو دائما ما يتولى تسديد الركلات الحرة في مباريات “البيانكونيري”

اللاعب السابق أضاف، ربما هناك بند أو شيء ما مكتوب في عقد رونالدو، لا أعرف الحقيقة.. يوفنتوس لديه ميرالم بيانيتش وباولو ديبالا، يجب أن يتم التناوب بينهم بين الحين والآخر.

يشار إلى ان فريق يوفنتوس الملقب بـ”السيدة العجوز” كان قد فاز على فريق فروسينوني مؤخرا بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، من توقيع باولو ديبالا، وليوناردو بونوتشي وكريستيانو رونالدو، ليواصل يوفنتوس تصدر جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي.