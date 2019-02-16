فرانك ريبيري يدافع عن نفسه بعد واقعة اللحم الذهبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من وسائل الإعلام الفرنسية، بانتقادات حادة تجاه النجم الفرنسي فرانك ريبيري، قرر اللاعب الخروج عن صمته للدفاع عن نفسه.

فرانك ريبيري، البالغ من العمر 35 عاما، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، دافع عن نفسه في مواجهة الانتقادات التي طالته والهجوم الذي واجهه عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، بعد واقعة “شريحة اللحم الذهبية”.

اللاعب كان قد ظهر في مقطع فيديو وهو يشهد تقطيع شريحة لحم مطلية بالذهب، قبل أن يقوم برش الملح عليها بنفسه، وذلك في مطعم الشيف التركي الشهير نصرت غوكشيه في دبي؛ مما أثار موجة من الانتقادات ضد ريبيري، ورد ريبيري على الانتقادات بتعليقات حادة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

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ريبيري قال في مقابلة نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: أفعل ما أحب في حياتي الخاصة.. العديد من اللاعبين الآخرين تناولوا الطعام في ذلك المكان أيضا، مثلما فعلت، ولم تثار الأحاديث بشأنهم.

لاعب البافاري - الذي عوقب من قبل إدارة النادي بدفع غرامة مالية بسبب تعليقاته الحادة إزاء منتقديه - أوضح أن أغلب المشجعين يفترض أن يهتموا بأداءه على أرض الملعب أكثر من اهتمامهم بما يتناول من طعام.