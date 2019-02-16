تحطم سيارة زوجة اللاعب ماورو إيكاردي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت سيارة واندا نارا، زوجة النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، للاعتداء.

صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، ذكرت أن سيارة واندا نارا زوجة اللاعب ووكيلة اعماله، تعرضت للقذف بالحجارة بالقرب من ملعب “سان سيرو”، خلال تواجد أطفالها داخل السيارة، إلا أنه لم يتعرض أحد لمكروه.

وكانت أزمة قد نشبت بين اللاعب وإدارة النادي، بسبب عد تجديد اللاعب عقده حتى الآن، والسبب في ذلك يرجع إلى واندا.

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الصحيفة أفادت أن واندا نارا هي السبب في فشل مفاوضات إنتر ميلان مع إيكاردي لتجديد عقده، حيث تطالب النادي بحصول زوجها على راتب يبلغ 10 ملايين يورو، في حين أن ماروتا المدير الرياضي للإنتر، لن يوافق على أكثر من 7 ملايين يورو.

لإنتر ميلان قرر النادي بناء على الأزمة سحب شارة القيادة من إيكادري، ومنحها لحارس مرمى الفريق سمير هاندانوفيتش، على إثر تصريحات واندا بشأن مستقبله مع الفريق.

واندا قالت في تصريحات لها قبل الأزمة: إن إيكاردي ليس لديه الرغبة في تجديد عقده الذي ينتهي عام 2021، وإنه يريد بدء مرحلة جديدة مع نادٍ آخر بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإيطالي.