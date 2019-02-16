ديفيد بيكهام أمام القضاء الإنجليزي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يواجه النجم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، القائد السابق للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، تهمة التحدث بالهاتف الجوال خلال قيادته السيارة، وهي تهمة قد تعرضه للسجن إذا ثبتت لدى القاضي الذي سينظر في القضية.
صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن أحد الأاشخاص كان قد شاهد ديفيد بيكهام يقود سيارته ماركة “بنتلي”، التي يبلغ ثمنها 200 ألف جنيه إسترليني، في نوفمبر الماضي، وهو يتحدث في العاتف، وأبلغ الشرطة بالواقعة، ومن المقرر أن تنظر القضية أمام قضاة بروملي جنوبي لندن في 19 مارس المقبل.
لاعب فريق ريال مدريد السابق ليس أمامه سوى خيارين؛ إما قبول المخالفة المزعومة أو الطعن في التهمة في جلسة علنية.
وبحسب الصحيفة فإن بيكهام لاعب مانشستر يونايتد السابق، قد ينجو من عقوبة السجن بعد دفع كفالة تبلغ 2000 جنيه إسترليني وغرامة، في حال إدانته.
بيكهام كان قد نجا من اتهام السير بطريقة مسرعة في سبتمبر الماضي، بعد أن رفض محاميه الادعاء على أساس تقني، ورفضت باربرا بارنز قاضية المقاطعة القضية في محكمة قضاة ويمبلدون.
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