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نيمار دا سيلفا يتعهد بالوفاء بعهده لتحقيق حلم بوفون

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد النجم البرازيلي دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، انه على عهده للوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه تجاه زميله المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس المرمى الإيطالي.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية، نقلت عن نيمار قوله: عملية التعافي من الإصابة تسير بشكل سريع، أنا سعيد نتائج الفريق وأتشوق للعودة إلى ممارسة كرة القدم التي أحبها كثيرًا في هذا العالم.

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لاعب السابق أضاف، البعض يظن أن اللعب في الدوري الفرنسي مهمة سهلة، ولكن القوة البدنية للمنافسين واضحة للغاية، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية في باريس سان جيرمان، ويشعر بفخر شديد بالتواجد مع الحارس المخضرم بوفون في فريق واحد.

اللاعب البرازيلي تابع: لقد وعدت بوفون بأنني سأساعده على الفوز بلقب ، عندما تعرضت للإصابة، أرسل جيجي رسالة لي يقول فيها “عد فأنا أحتاجك”، لذلك فأنا أحبه كثيرا.

الصحيفة ذكرت أن أحد الأطباء المعالجين لنيمار يشير إلى أن اللاعب سيكون جاهزًا بحلول منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، مطلع أبريل المقبل، وذلك بعد الزيارة الثالثة للاعب إلى مدينة برشلونة.

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