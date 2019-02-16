ليونيل ميسي يدعم الأطفال المرضى بـ 100 ألف يورو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، تبرعات عبر مؤسسته والتي يطلق عليها “ميسي”، مالية لمستشفى في العاصمة الأرجنتينية “بوينوس أيرس” متخصص في علاج سرطان الأطفال.

مؤسسة “ميسي”، تديرها أسرة نجم منتخب “التانجو” ليونيل ميسي، بهدف مساعدة المركز الطبي على تعزيز قنوات البحث في مجال أورام المخ لدى الأطفال.

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الطبيب المنسق للطب الدقيق في مستشفى “جاراهان” بالعاصمة الأرجنتينية، قال في تصريحات له: إن التبرعات التي سيتلقاها المركز الطبي من مؤسسة “ميسي” ستكون خطوة كبيرة كي يتمكن المستشفى، بحلول نهاية العام الجاري، من تقديم علاج أكثر فاعلية.. وهذا ما تقدمه بالفعل مستشفى “سان جوان دي ديو” بمدينة برشلونة الإسبانية الذي سيتعاون مع المركز الطبي الأرجنتيني لتطوير هذا النوع من العلاج.

خورخي ميسى، والد اللاعب ومدير المؤسسة قال: يسعدنا مساعدة مستشفى “جاراهان” في مشروع بهذه الأهمية، لأننا نعلم ماذا يعني هذا لكل أطفال هذا البلد، سنواصل العمل والتعاون في الأبحاث لأن هذا هو المستقبل لصحة أفضل.

مؤسسة “ميسي” التي تديرها أسرة اللاعب منذ عام 2007، تقدم مساهمات لتحسين أحوال الطفولة في الأرجنتين وفي كل أنحاء العالم في مجال الصحة والرياضة والتعليم.. وستمنح المؤسسة 100 ألف يورو لمستشفى “جاراهان” لتطوير سبل البحث في مجال أورام المخ، وكذلك طرق العلاج، وذلك بالتعاون مع مستشفى “سان جوان دي ديو” الإسباني.