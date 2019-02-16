انت الان تتابع تفاصيل خبر بوتين يهرب من السياسة بممارسة "الجودو" و"الهوكي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 07:08 مساءً - يبدو أن الأجندة المزدحمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عالم السياسة قد دفعته إلى العودة "مؤقتاً" إلى ملاعب الرياضة، حيث ظهر خلال الأيام القليلة الماضية فوق حلبات الجودو وصالات هوكي الجليد.

وفي التفاصيل؛ خاض بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مباراة بهوكي الجليد الجمعة، على أرضية صالة "شايبا" في مدينة سوتشي الساحلية جنوبي روسيا.

ولعب بوتين ولوكاشينكو ضمن فريق "النمور"، وحمل الرئيس الروسي الرقم "11"، في حين ارتدى الضيف لوكاشينكو الرقم "1"، كما شارك ابن الرئيس البيلاروسي نيقولاي لوكاشينكو في المباراة التي انتهت بفوز كاسح للنمور على "الدببة" المنافس بنتيجة (16-1).

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وقبل أيام زار بوتين مركز "يوغ سبورت" للجودو في مدينة سوتشي أيضاً، وتدرب مع أعضاء المنتخب الروسي للجودو.

وقال بوتين للصحفيين بعد انتهاء الحصة التدريبية: إن "رياضة الجودو ترفع الأدرينالين فيتحسن المزاج وترتفع المعنويات، كما تعطي مزاولها نظرة واقعية".

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن بوتين يمارس رياضات الدفاع عن النفس منذ سن الحادية عشرة، وحاز على لقب البطولة أكثر من مرة في الجودو والسامبو، إلى أن بلغ درجة الأستاذية في الجودو.

وأصبح الرئيس الروسي "المثير للجدل" رئيساً فخرياً للاتحاد الأوروبي للجودو عام 2006، كما حصل على لقب أستاذ فخري في جامعة يونين الكورية الجنوبية، ويحمل الحزام الأسود في الكاراتيه.