هل يستحق هذا الهدف جائزة "بوشكاش" العالمية؟

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خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 07:08 مساءً - شهدت مباراة "ليبرتاد" الباراغواياني و"ذا سترونغيست" البوليفي، ضمن لقاءات كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم، هدفاً قل نظيره في ملاعب "الساحرة المستديرة".

وفي التفاصيل؛ وقّع المهاجم الباراغواياني المخضرم أوسكار كاردوزو (35 عاماً) على هدف "عابر للقارات" بتسديدة طويلة المدى من قبل منتصف الملعب، لتتهادى في الشباك، بعدما فشل الحارس في التعامل معها، وذلك قبل دقائق معدودة من صافرة النهاية.

وأحرز كاردوزو، الذي لعب لأندية بنفيكا البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني وطرابزون التركي، قبل أن يعود لبلاده للدفاع عن ألوان ليبرتاد، الهدف الرابع في المباراة التي انتهت بفوز عريض لفريقه بخمسة أهداف مقابل هدف.

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بدوره أبرز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الهدف الذي جاء من مسافة سبعين ياردة تقريباً، ليرشحه عشاق "اللعبة الشعبية الأولى في العالم" للمنافسة بقوة على جائزة "بوشكاش" لأجمل هدف سنوياً.

ويمنح الفيفا جائزة سنوية على هامش توزيع جوائزه للأفضل في العالم، حيث يتم الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة الأجمل، والتي فاز بها النجم المصري محمد صلاح في العام المنصرم.

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