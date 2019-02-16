شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الهلال يجرى جراحة أخرى قبل مباراة الاتحاد السكندرى والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن طبيب نادي الهلال، اليوم السبت، ع حاجة لاعب الفريق نواف العابد لعملية جراحية أخرى، حيث سيتم إجراء المزيد من الفحوصات عند طبيب آخر للبت النهائي.
ويعاني نواف العابد من التهابات في العضلات أسفل البطن، جعلته يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري، وذلك من أجل منحه فرصة للراحة.
ويستضيف الاتحاد السكندري الهلال في إياب دور الربع نهائي بكأس زايد، بمدينة الأسكندرية في مصر يوم 25 فبراير الجاري.
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